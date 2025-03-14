Alibaba превратила Quark в ИИ-помощника

Компания Alibaba переработала приложение Quark, сделав из него ИИ-ассистента на базе новой нейросети компании Qwen. Об этом пишет Bloomberg.

Новый Quark теперь объединяет функции чат-бота, глубокого мышления и выполнения задач в одном приложении. Инструмент способен генерировать изображения, планировать путешествия, писать статьи, формировать протоколы встреч и выполнять другие задачи.

«По мере развития нашей модели мы представляем себе Quark как ворота в бесконечные возможности, где пользователи могут исследовать все с помощью искусственного интеллекта», — прокомментировал CEO Quark и вице-президент Alibaba У Цзя.

Quark был запущен Alibaba в 2016 году и первоначально функционировал как веб-браузер. По данным компании, за девять лет его пользовательская база достигла 200 млн человек в Китае.

Напомним, в марте Alibaba представила ориентированную на рассуждения ИИ-модель QwQ-32.