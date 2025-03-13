Ripple получила лицензию на работу в ОАЭ

Компания Ripple получила одобрение от DFSA на оказание регулируемых криптовалютных платежных услуг в Дубайском международном финансовом центре (DIFC).

Фирма стала первым блокчейн-провайдером, лицензированным ведомством.

Согласно пресс-релизу, рынок трансграничных платежей в ОАЭ оценивается в $40 млрд. Высокий спрос на быструю обработку транзакций, а также потенциал для внедрения стейблкоинов открывают возможности для дальнейшего роста.

В Ripple сообщили, что около 20% ее клиентов базируются на Ближнем Востоке. С открытия офиса в DIFC в 2020 году компания укрепила позиции в регионе.

Гендиректор Ripple Брэд Гарлингхаус отметил, что ОАЭ создали комфортные условия для развития блокчейн-технологий, что будет способствовать росту криптоиндустрии.

Одним из недавних продуктов Ripple стал стейблкоин RLUSD, привязанный к доллару США. Компания рассчитывает, что спрос на «стабильные монеты» также вырастет в регионе.

Лицензия от DFSA стала дополнительным шагом в глобальной экспансии Ripple. В общей сложности компания уже получила более 60 разрешений по всему миру.

Напомним, 25 февраля Ripple представила «институциональную» DeFi-инфраструктуру на базе сети XRP Ledger.