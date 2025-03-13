Премьер Греции объявит о перестановках в правительстве на фоне масштабных протестов

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в ближайшие дни собирается провести перестановки в правительстве на фоне массовых протестов в связи со смертельной железнодорожной катастрофой 2023 года. Об этом агентству Reuters рассказали пять чиновников.

По словам собеседников агентства, Мицотакис пытается укрепить поддержку на фоне массовых протестов, охвативших страну.

Ожидается, что Мицотакис заменит министра финансов Костиса Хатзидакиса, сказали четыре чиновника.

Также свою должность покинет министр транспорта Христос Стайкурас, а заместителю министра, вероятно, будет поручено контролировать реформу железных дорог Греции, сказал один из чиновников.

Ожидается, что перестановки в правительстве Греции состоятся до субботы.

В конце февраля сотни тысяч греков вышли на улицы, чтобы отметить вторую годовщину самой страшной железнодорожной катастрофы в стране, которая унесла жизни 57 человек, большинство из которых были студентами, требуя справедливости для жертв.

Родственники жертв критикуют правоцентристское правительство за то, что оно не инициировало и не поддержало парламентское расследование относительно политической ответственности за катастрофу.

Парламент Греции 5 марта проголосовал за создание комитета для расследования того, как министр справился с последствиями смертельной железнодорожной катастрофы 2023 года.

Катастрофа в Темпе 28 февраля 2023 года, когда пассажирский поезд лоб в лоб столкнулся со встречным грузовым поездом, стала самой страшной железнодорожной аварией в Греции.