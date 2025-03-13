Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан подпишут договор о точке стыка госграниц

Кыргызстан подпишет с двумя соседними странами договор о точке стыка государственных границ. Об этом сообщил президент Таджикистана Эмомали Рахмон 13 марта в совместном заявлении с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым по итогам встречи в Бишкеке.

«С подписанием сегодня договора о таджикско-кыргызской границе мы с уважаемым Садыром Нургожоевичем договорились в скором времени заключить договор между Республикой Таджикистан, Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан о точке стыка государственных границ», - сказал Эмомали Рахмон, которого цитируют СМИ.

Он добавил, что этот документ планируется подписать 31 марта в городе Худжанде.

Сегодня, 13 марта, Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон подписали соглашение о границе между Кыргызстаном и Таджикистаном.

После подписания документов возобновилось функционирование пунктов пропусков «Кызыл-Бел» и «Кайрагач» на кыргызско-таджикской государственной границе.

Граница Кыргызстана и Таджикистана была закрыта с весны 2021 года после вооруженного конфликта.

Согласно данным, общая протяженность кыргызско-таджикской границы составляет 1006,84 километра, из которых 519,9 километра уточнены к 2011 году, а 486,94 километра – за последние три года.

Также, согласно договоренности, с 14 марта будет возобновлено авиасообщение между двумя странами по маршрутам Бишкек-Душанбе и обратно, Бишкек-Худжанд и обратно.