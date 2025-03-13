В Норвегии ищут место для нового командного центра НАТО

В Норвегии определяются с местом расположения нового командного центра Североатлантического альянса, решение должны принять в ближайшее время. Об этом сообщает NRK.

В НАТО решили создать еще один, третий центр для координации воздушных операций, который разместится в Норвегии. Он станет дополнением к уже имеющимся региональным центрам в Германии и Испании.

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Центр должен заработать с 2027 года, там будут работать несколько сотен человек.

В ближайшие недели правительство Норвегии должно определиться, где именно разместить его. Вероятными вариантами называют муниципалитет Буде в центральной части страны и Рюгге на крайнем юге, недалеко от Осло. В Воздушных силах якобы больше склоняются к последнему варианту, а мэр Буде выражает интерес в том, чтобы выбрали их город.

В публикации отмечают, что в обоих местах в горах уже есть пригодная для этого военная инфраструктура – ранее засекреченные объекты, которые в достаточно хорошем состоянии и не требуют значительной модернизации.

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде сказал, что воздержится от комментариев, а решение ждать "уже недолго".

Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что все государства Альянса должны достичь показателя в 2% ВВП на оборонные расходы, иначе будут иметь дело с президентом США Дональдом Трампом.