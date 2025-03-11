Последнее обновление: 11.03.2025 14:24

ГАИ с 11 марта снова начнет проверять белорусские маршрутки

ГАИ с 11 по 20 марта 2025 года будет проводить так называемые профилактические мероприятия в сфере перевозок пассажиров маршрутками.

«Инспекторы ДПС сосредоточатся на пресечении фактов эксплуатации неисправных микроавтобусов и выявлении непристегнутых пассажиров в междугороднем и пригородном сообщении. В случае нарушения порядка допуска водителей и транспорта к работе руководители организаций будут привлекаться к административной ответственности», - информирует пресс-служба МВД.

В декабре прошлого года ГАИ проверила более 7,5 тыс. автобусов, в результате чего были выявлены более 2,5 тыс. нарушений. В административной ответственности привлекли 111 человек.



<Февраль 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272812
3456789
Март 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
242526272812
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование