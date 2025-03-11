Более 200 мигрантов пытались попасть в Польшу из Беларуси

Более 200 нелегальных мигрантов пытались незаконно пересечь польско-белорусскую границу в минувшие выходные. Об этом со ссылкой на данные польских пограничников сообщает RMF24.

Согласно информации, общее количество нелегальных мигрантов, которые пытались пересечь границу в Польшу из Беларуси в начале марта, составило более 210 человек.

По данным пограничников, это четверть от всех попыток пересечения границы с начала года.

Отмечается, что вблизи польских сел Черемха и Мельник нелегальные мигранты напали на пограничников – забросали их камнями, которые они принесли с собой в рюкзаках. В одном из автомобилей они разбили окна.

В конце ноября 2024 года сообщалось, что нелегальные мигранты нашли новый способ пересечения границы из Беларуси в Польшу. Они начали использовать для пересечения границы из Беларуси пограничные переходы, которые временно закрыты для движения транспорта.

Напомним, Польша с 10 марта продлила еще на 90 дней функционирование буферной зоны на границе с Беларусью.