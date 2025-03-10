Беларусь и Иран обсуждают пассажирские и грузовые авиаперевозки между странами

Беларусь и Иран обсудили на встрече в Минске расширение сотрудничества в области воздушного транспорта.

Как сообщила пресс-служба Минтранса, по итогам переговоров подписан протокол намерений.

Стороны также договорились провести внутригосударственные процедуры, необходимые для подписания Соглашения о летной годности.

Белорусскую делегацию возглавил заместитель министра транспорта и коммуникаций Сергей Дубина, иранскую – заместитель министра дорог и городского развития, президент Управления гражданской авиации Ирана Хоссейн Пурфарзане.