Последнее обновление: 10.03.2025 10:48

В Беларуси затеяли проверку боевой готовности войск Северо-западного оперативного командования

В Беларуси под руководством командующего войсками Северо-западного оперативного командования генерал-майора Александра Баса проходит тактическое учение с подразделениями, привлекаемыми к проверке боевой готовности. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Беларуси.

"Цель учения — проверить способность командиров управлять своими подразделениями при ведении оборонительного боя. Для личного состава основная задача — получение практики и совершенствование навыков в ходе проведения одиночной подготовки, боевого слаживания в составе подразделений и самого учения. Личный состав, вооружение и техника, пункты управления готовы к проведению данного мероприятия", - заявил Александр Бас.

В рамках учения военнообязанные оборудуют позиции и маскируют технику.

В ближайшие дни им предстоит "занять оборону в назначенных районах и отразить наступление условного противника".



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