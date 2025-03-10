В Беларуси затеяли проверку боевой готовности войск Северо-западного оперативного командования

В Беларуси под руководством командующего войсками Северо-западного оперативного командования генерал-майора Александра Баса проходит тактическое учение с подразделениями, привлекаемыми к проверке боевой готовности. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Беларуси.

"Цель учения — проверить способность командиров управлять своими подразделениями при ведении оборонительного боя. Для личного состава основная задача — получение практики и совершенствование навыков в ходе проведения одиночной подготовки, боевого слаживания в составе подразделений и самого учения. Личный состав, вооружение и техника, пункты управления готовы к проведению данного мероприятия", - заявил Александр Бас.

В рамках учения военнообязанные оборудуют позиции и маскируют технику.

В ближайшие дни им предстоит "занять оборону в назначенных районах и отразить наступление условного противника".