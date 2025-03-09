Почти 60% французов положительно относятся к увеличению оборонного бюджета

К идее увеличения бюджета обороны Франции за счет других статей расходов государства положительно относятся 59% граждан. Таков результат опроса, проведенного для ряда французских СМИ, включая Le Journal du Dimanche, институтом изучения общественного мнения CSA.

Среди опрошенных мужчин 63% считают необходимым увеличение оборонного бюджета. С этим согласны 55% женщин, пишет Le Journal du Dimanche.

Наиболее склонны к увеличению оборонного бюджета даже за счет урезания других госрасходов французы возрастных категорий старше 65 лет и 18-24 лет. Меньше других одобряют эту идею люди в возрасте 25-34 лет.

Расхождения между опрошенными особенно видны, когда речь заходит об их политической ориентации. В левом лагере 74% сторонников социалистической партии одобрили увеличение бюджета обороны. У экологистов эта цифра составляет 62%. И лишь 35% избирателей крайне левой "Непокорённой Франции" высказались в поддержку такой инициативы.

В правом политическом спектре 75% сторонников "Республиканцев" согласны с увеличением оборонного бюджета за счет других статей госрасходов. Среди избирателей крайне правого "Национального объединения" в поддержку этой идеи высказались 57% опрошенных. Наиболее массово инициативу поддержали сторонники президентского социал-либерального "Возрождения". Таковых оказалось 83%.

В телеобращении к нации 5 марта президент Эмманюэль Макрон сообщил о своих планах дополнительных инвестиций в области обороны, учитывая развитие угроз.

"Мы должны укрепить нашу оборону. В этом отношении мы остаемся верными НАТО, но мы должны усиливать нашу независимость", - заявил Макрон.