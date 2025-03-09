Министр обороны Франции назвал ключевые приоритеты для страны на следующие годы

Французский министр обороны Себастьен Лекорню в интервью La Tribune Dimanche назвал "боеприпасы и радиоэлектронную борьбу" "насущными проблемами" для Франции в ближайшие годы.

"Вторым приоритетом является беспилотная авиация и роботизация вооруженных сил", – добавил Лекорню, указав также на искусственный интеллект и космос.

В то же время он вновь заявил о необходимости ускорения темпов производства в оружейной промышленности, приведя в пример цель Dassault Aviation "поставлять четыре-пять Rafales в месяц с 2026 года".

Министр также хочет "удвоить темпы производства бомб AASM в период между 2024 и 2026 годами".

А темпы производства противотанковых ракет MBDA (Akeron MP) будут удвоены в следующем году.

Наконец, он сказал, что верит в "национальное единство вокруг наших вооруженных сил".

Недавно СМИ сообщали, что Лекорню проведет встречу с коллегами из ключевых европейских стран по поддержке Украины.

Он также заявил о намерениях использовать проценты от замороженных активов РФ для подготовки пакета военной помощи Украине на сумму €195 млн евро.