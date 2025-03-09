Аэропорт Гамбурга полностью остановил работу из-за стихийной забастовки

Аэропорт имени Гельмута Шмидта в немецком Гамбурге полностью остановил работу из-за внезапной забастовки сотрудников. Об этом сообщает Bild.

На главной странице сайта аэропорта опубликовано сообщение: "Аэропорт закрыт 9 марта – профсоюз Ver.di объявил забастовку".

"Сегодня сначала было запланировано 144 прибытия и 139 вылетов, из которых только около 10 рейсов смогли состояться сегодня утром", – отметил представитель гамбургского аэропорта.

Аэропорт просит пассажиров связаться с соответствующей авиакомпанией для получения информации о своих рейсах.

Представитель профсоюза Ver.di заявил, что переговоры о зарплате зашли в тупик, имея в виду требования повышения зарплаты на 8%, минимум до 350 евро.

"Поэтому мы оказываем давление. Цель забастовки – нанести экономический ущерб", – сказал он.

Представитель профсоюза не согласен с тем, что забастовка была необъявленной: "Мы уведомили аэропорт за полчаса до начала, как того требует закон".

Сообщалось также, что в понедельник, 10 марта, крупнейшие аэропорты Германии будут охвачены 24-часовой забастовкой.

В прошлом месяце Verdi устроила несколько забастовок в некоторых аэропортах Германии, в том числе двухдневную забастовку в Мюнхене.