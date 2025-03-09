Последнее обновление: 09.03.2025 14:00

Временный запрет на вылов щуки теперь действует и в Витебской области

В Витебской области вступил в силу временный запрет на лов щуки. Об этом сообщает Государственная инспекция охраны животного и растительного мира.

Запрет уже действует по 15 апреля в рыболовных угодьях Брестской, Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевской областей. На Витебщине он продлится по 23 апреля.

Случайно пойманную щуку нужно незамедлительно выпустить в естественную среду обитания.

За нарушения можно получить штраф от 10 до 30 базовых величин. Также придется возместить нанесенный природе ущерб: 9 базовых величин за каждую выловленную рыбу. В случае причинения вреда на сумму от 100 базовых величин наступает уголовная ответственность.

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