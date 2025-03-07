Volkswagen отзывает почти 180 тысяч автомобилей

Компания Volkswagen отзовет 177 493 кроссовера Atlas и Atlas Cross Sport в США из-за возможного отсоединения крышки двигателя, что может вызвать пожар. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Национальную администрацию безопасности дорожного движения США (NHTSA).

По данным регулятора, после сервисного обслуживания крышка двигателя могла быть неправильно закреплена, что позволяло ей открутиться и контактировать с горячими поверхностями. Это создает потенциальный риск воспламенения.

Проблема затрагивает автомобили 2024-2025 модельных годов. Владельцам этих авто предложат бесплатно снять крышку двигателя в дилерских центрах, сообщили в NHTSA.