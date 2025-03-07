Минобороны США применит ИИ-агентов для моделирования войны

Министерство обороны США применит ИИ-агентов для моделирования столкновений с иностранными противниками.

С этой целью подразделение оборонных инноваций заключило контракт с компанией Scale AI.

В рамках сотрудничества планируется разработка ИИ-платформы Thunderforge, предназначенной для повышения эффективности принятия решений на поле боя.

Это первая попытка Минобороны интегрировать ИИ-агентов в военные процессы для помощи главнокомандующим, говорится в анонсе Scale AI.

Реализация проекта запланирована в сотрудничестве с Anduril и Microsoft. Первая внедрит большие языковые модели (LLM) от Scale AI в свою инфраструктуру симуляции Lattice для улучшения планирования миссий. Корпорация Билла Гейтса предоставит современную технологию LLM для создания «передового мультимодального решения».

«Этот контракт — важная веха в развитии военного дела. Внедрение искусственного интеллекта позволит стране продвинуться вперед благодаря сочетанию технологий и критического человеческого мышления», - говорится в анонсе Scale AI.

Сначала Thunderforge запустят в составе Индо-Тихоокеанского командования США и Европейского командования США.

Напомним, в январе OpenAI заключила соглашение с Национальными лабораториями США для применения ИИ-моделей стартапа в исследовании ядерного оружия.

Ранее Meta открыла свои технологии для правительственных учреждений и оборонных подрядчиков США и союзников. Вслед за ней это сделала компания Anthropic.