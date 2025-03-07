Страны Балтии выпустили почтовую марку в честь десинхронизации энергосистемы с РФ

Выпущена совместная почтовая марка стран Балтии в честь десинхронизации с Россией и присоединения к европейской энергосистеме.

Памятная почтовая марка, посвященная отключению Эстонии, Латвии и Литвы от энергосистемы России и присоединению к энергосистеме континентальной Европы, была выпущена эстонской госкомпанией Omniva 7 марта, передает пресс-служба почтового предприятия.

Автором общей марки трех балтийских стран является латвийский дизайнер Марис Упениекс.

Новая марка стоит €2,6 и подходит для международных отправлений по всему миру. Тираж в Эстонии составляет 25 тыс. экземпляров.

Литва, Латвия и Эстония отключились от энергосистемы БРЭЛЛ (Электрическое кольцо Беларуси, России, Эстонии, Латвии, Литвы) 8 февраля, а уже 9 февраля три страны синхронизировали свои энергосистемы с частотной зоной континентальной Европы. По оценке властей стран Балтии, это стало стратегическим и историческим событием, ознаменовавшим последний шаг Эстонии, Латвии и Литвы на пути интеграции с Европой.