Последнее обновление: 07.03.2025 16:36

Власти Финляндии решили ужесточить миграционное законодательство

Правительство Финляндии внесло в парламент предложение об ужесточении законодательства, регулирующего предоставление убежища и выдворение лиц, получивших убежище. Об этом сообщило финское телерадиовещание Yle.

Предложения правительства включают в себя, в частности, введение ограничений на поездки, которые затруднят получившим убежища лицам посещение покинутых ими стран.

В случае принятия данных поправок посещение получившими убежище лицами страны своего происхождения может привести к утрате права на убежище.

Кроме того, правительство намерено повысить эффективность высылки людей, которым было отказано в предоставлении убежища.

По сообщению правительства, данные изменения были предусмотрены в программе действий правительства, опубликованной летом 2023 года.



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