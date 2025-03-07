В Грузии на 100-й день протестов готовят десятки акций

В Грузии по случаю сотого дня протестов против проблемных выборов и приостановления движения страны в ЕС запланированы десятки акций. Об этом сообщает SOVA.

7 марта исполняется сотый день с начала новой волны массовых протестов в Грузии с требованием сохранить европейский курс страны, провести повторные парламентские выборы и освободить задержанных на протестах.

Большинство акций запланированы на вечерние часы. В Тбилиси в 18-19 часов начнутся отдельные "профильные" протесты – шествие архитекторов от мэрии, протест под зданием общественного вещателя, шествие за освобождение политзаключенных от офиса Первого канала.

В 20:00 начнется основная акция на проспекте Руставели у здания парламента.

В Батуми акция пройдет перед зданием Конституционного суда.

Протесты запланированы также в Зугдиди, Гори, Кутаиси и еще нескольких городах.

Недавно в парламенте Грузии, где нет оппозиции, приняли новый пакет репрессивных законов, расширяющих возможности для наказания за участие в протестах и критику власти.

Кроме того, анонсировали законопроект с дополнительными правилами относительно деятельности СМИ.