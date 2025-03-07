В Беларуси хотят сократить список запрещенных для женщин работ. Об этом сообщила журналистам министр труда и социальной защиты Наталия Павлюченко.

Речь идет о списке тяжелых работ и работ с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых запрещается привлечение к труду женщин. Ранее его уже сократили значительно – на сегодня в список включено 88 позиций, которые содержат запрещенные для женщин виды работ и наименования профессий рабочих.

«Конечно, этот процесс не остановлен. Мы работаем над новым сокращением этого перечня», – сказала Павлюченко, которую цитируют госСМИ.

Она пояснила, что экономика модернизируется, оптимизируются производственные процессы, что «облегчает труд».

«Мы снимаем эти ограничения, совместно с Министерством здравоохранения изучая те вредные факторы, которые остались, и готовим предложение по очередному сокращению списка вредных профессий, на которых не могут трудиться женщины, для более широкого предложения на рынке труда для наших дам», – сказала министр.