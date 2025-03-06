Лукашенко подписал указ о весеннем призыве

Лукашенко 6 марта подписал указ № 96 "Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве", сообщает его пресс-служба.

"Документом предусматривается призвать в марте- мае 2025 года на срочную военную службу, службу в резерве граждан Беларуси мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку от призыва, граждан призывного возраста, утративших право на отсрочку, а также на службу в резерве - граждан из числа студентов 1-го курса учреждений высшего образования сельскохозяйственного профиля, имеющих право на отсрочку от призыва для продолжения образования и изъявивших желание пройти такую службу", - говорится в комментарии.

Одновременно указом предусматривается увольнение в запас военнослужащих срочной военной службы и резервистов, выслуживших установленные сроки.