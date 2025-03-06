Почтовая служба Дании прекращает доставку писем

Государственная почтовая служба Дании PostNord в конце 2025 года прекратит доставку писем.

Почта объясняет свое решение тем, что датчане практически перестали писать письма: с начала века количество отправляемых писем сократилось на 90% — с 1,4 млрд до 110 млн в прошлом году. Полторы тысячи существующих в стране почтовых ящиков начнут демонтировать летом.

Доставка писем в Дании началась в 1624 году. В течение 400 лет, до конца 2023 года, в Дании действовала универсальная почтовая служба.

PostNord заявила, что переключит свое внимание на доставку посылок, а почтовые марки, купленные в этом или в прошлом году, можно будет сдать обратно в течение ближайшего года.

Глава компании Ким Педерсен отметил, что датчане все больше пользуются цифровыми технологиями — только за последний год число отправленных писем упало на 30%. При этом примерно 271 тыс. человек, в основном пожилые люди, по-прежнему предпочитают бумажные письма.

Почтальонов тоже ждут трудные времена: из 4600 сотрудников PostNord работу потеряют около полутора тысяч.