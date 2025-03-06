Последнее обновление: 06.03.2025 18:45

Швеция направит в Польшу истребители для патрулирования

Швеция собирается впервые направить свои истребители в Польшу, они будут осуществлять патрулирование воздушного пространства на восточном флаге НАТО. Об этом сообщило Министерство обороны королевства.

На базу в Польше перебрасывается группа шведских истребителей Jas 39 Gripen, которые "будут патрулировать и защищать воздушное пространство альянса", говорится в сообщении.

"Сегодня Швеция объявляет, что мы планируем внести вклад в виде нескольких истребителей JAS Gripen в две операции НАТО в Польше. Они заключаются в защите логистической поддержки НАТО на Украине и патрулировании воздушного пространства над Польшей. Мы готовы защищать наших союзников и друзей", - заявил министр обороны Швеции Пол Юнсон.



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