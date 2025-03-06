В Эстонии средняя зарплата в 2024 году составила €1981

По итогам 2024 года средняя месячная брутто-зарплата в Эстонии составила €1981. Об этом свидетельствуют данные Департамента статистики.

По сравнению с годом ранее она выросла на 8,1%, сообщила пресс-служба статистического ведомства.

В четвертом квартале 2024 года средняя месячная брутто-зарплата составила €2062, что на 8,3% больше, чем в тот же период 2023 года.

Медианная зарплата составила в 2024 году €1628, увеличившись на 8,5% в годовом сравнении.

Самую высокую среднюю зарплату платили в 2024 году в сфере информации и связи (€3484), а также в финансовой и страховой деятельности (€3127).

Наиболее низкой месячная брутто-зарплата была в гостинично-ресторанном секторе - €1264.

Больше всего средняя месячная брутто-зарплата выросла в сфере здравоохранения и социальных услуг - на 11,9%.