Французский спутниковый оператор хочет заместить Starlink Маска в Украине

Французский спутниковый оператор Eutelsat Communications SA заявил, что переговоры с Европейским Союзом о замене Starlink Илона Маска активизируются на фоне того, что США отступают от своих обязательств по безопасности континента. Об этом сказала главный исполнительный директор Eutelsat Ева Бернеке в интервью Bloomberg TV в четверг.

"Сегодня все спрашивают нас: "Можете ли вы заменить большое количество терминалов Starlink в Украине?", и мы рассматриваем эту возможность", – сказала Бернеке.

По словам Бернеке, компания уже работает в Украине и имеет тысячи терминалов, но не все они подключены к сети. По ее словам, чтобы обеспечить 40 тысяч терминалов, понадобится несколько месяцев. Примерно столько терминалов Starlink используется в стране.

Starlink стал важной услугой для украинских военных в трехлетней войне с Россией после того, как значительная часть коммуникационной инфраструктуры страны была выведена из строя. Хотя многие украинские терминалы Starlink финансируются Европой, напряженные отношения между Вашингтоном и Киевом вызывают опасения, что работа сервиса может быть прервана.

Бернеке отметил, что Eutelsat потребуется финансовая и логистическая поддержка для быстрого увеличения количества терминалов в Украине.

На этой неделе акции Eutelsat взлетели более чем в шесть раз после того, как политики Европейского Союза пообещали увеличить расходы на оборону. В среду из рук в руки перешло около 22,5 миллионов акций Eutelsat, что является самым высоким однодневным показателем за всю историю, согласно данным агентства Bloomberg.

Кроме того, Eutelsat ведет переговоры с Италией по обеспечению безопасной спутниковой связи. Компания управляет вторым по величине портфелем низкоорбитальных спутников после Starlink.

Итальянское правительство все больше сомневается относительно заключения сделки со Starlink на сумму €1,5 млрд, сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с ходом переговоров.