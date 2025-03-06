Литва официально вышла из конвенции по кассетным боеприпасам

Принятое Литвой решение о выходе из конвенции по запрещению производства, использования и приобретения кассетных боеприпасов вступило в юридическую силу. Об этом сообщило Минобороны Литвы.

"Выход Литвы из конвенции по кассетным боеприпасам обрел юридическую силу", - говорится в сообщении.

За денонсацию конвенции Сейм Литвы проголосовал в июле 2024 года. Осенью того же года Вильнюс уведомил ООН о прекращении участия в этой договоренности. После этого начался отсчет времени - полгода - до вступления решения в юридическую силу. Этим днем стало 6 марта 2025 года.

Литва также рассматривает возможность выхода из Оттавской конвенции по противопехотным минам. В Вильнюсе считают, что он мог бы быть осуществлен всеми странами восточного фланга НАТО или совместно теми членами альянса, которые граничат с Россией и Беларусью.