Доля расходов среднестатистической семьи в Минске на еду в 2024 году составляла 36,7%

По данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, в городе Минске в 2024 году располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство составили 3044,4 рубля в месяц (для сравнения: в 2023 году - 2658,9 рубля в месяц).

Как сообщает Главное статистическое управление столицы, денежные расходы в расчете на домашнее хозяйство составили 2980,3 рубля в месяц, из которых 2018,3 рубля (67,7%) приходится на потребительские расходы.

В структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля расходов на питание составила 36,7%, на покупку непродовольственных товаров – 33,9%, на оплату услуг – 27,1%.

Располагаемые ресурсы – денежные средства домашних хозяйств, стоимость потребленных продуктов питания, произведенных в личном подсобном хозяйстве, за минусом материальных затрат на их производство и стоимость полученных в натуральной форме льгот и выплат.

Потребительские расходы – расходы домашних хозяйств на питание (включая общественное питание), покупку алкогольных напитков, табачных изделий, непродовольственных товаров и оплату услуг. В состав потребительских расходов не включаются налоги, материальная помощь и другие расходы, не связанные с потреблением, а также все расходы, связанные с производством сельскохозяйственной продукции в личном подсобном хозяйстве и накоплением (банковские вклады, покупка недвижимости, иностранной валюты и так далее).