Последнее обновление: 05.03.2025 18:26

В Беларуси определились с минимальной численностью адвокатов в юрконсультациях

Постановлением Минюста № 14 от 21 февраля 2025 года определена минимальная численность адвокатов в юридических консультациях на территории административно-территориальных или территориальных единиц.

Согласно закону от 30 декабря 2011 г. № 334-З «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике Беларусь», Министерство юстиции устанавливает данный показатель по согласованию с Белорусской республиканской коллегией адвокатов.

Постановление вступает в силу с 6 марта 2025 г.

Ознакомиться с численностью адвокатов в юридических консультациях по областям и Минску можно здесь .



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