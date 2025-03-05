В Китае будут постепенно внедрять бесплатное дошкольное образование

Китай будет постепенно внедрять бесплатное дошкольное образование в рамках усилий страны по формированию системы высококачественного образования. Об этом говорится в докладе о работе правительства, представленном в среду на рассмотрение 3-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва.

Согласно докладу, предстоит разработать и реализовывать трехлетний план действий по превращению Китая в мировую образовательную державу, пишет Синьхуа.

Между тем китайские власти будут стимулировать качественное и равномерное развитие обязательного образования, увеличивать количество учебных мест в средних школах высшей ступени.

В докладе также отмечается, что Китай будет стимулировать интеграцию общего и профессионального образования, производственной и учебной деятельности, повышать адаптивность профессионального образования.

Предстоит на основе дифференцированного подхода продвигать реформу высших учебных заведений, основательно содействовать увеличению высококачественных ресурсов базового высшего образования, ускорять процесс развития первоклассных вузов и академических дисциплин мирового уровня, говорится в докладе.