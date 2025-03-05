Последнее обновление: 05.03.2025 17:42

В МНС рассказали про изменения для ИП с 1 марта 2025 года в учете доходов и расходов

Постановлением Министерства по налогам и сборам № 5 от 12 февраля 2025 г. скорректировано постановление ведомства от 30 января 2019 г. № 5 «Об утверждении Инструкции о порядке ведения учета доходов и расходов».

Как сообщает пресс-служба МНС, документом актуализирован порядок ведения учета доходов и расходов индивидуальными предпринимателями. В числе изменений:

уточнение периода, с которого плательщики, осуществляющие торговлю, вправе перейти на порядок определения расходов по приобретению товаров с использованием показателя среднего процента торговых надбавок либо среднего процента покупной стоимости товаров в стоимости реализованных товаров;

урегулирование вопроса отражения в учете операций в случае предоставления ИП скидок покупателям в момент реализации товаров (в том числе определен порядок составления первичного учетного документа при предоставлении скидок);

изложение в новой редакции формы книги учета сумм налога на добавленную стоимость и положений Инструкции о порядке ведения учета доходов и расходов, которыми определен порядок заполнения данной книги ИП.

Постановление вступило в силу 1 марта 2025 г.



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