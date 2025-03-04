Компании ПВТ получают на внутреннем рынке 25% выручки

За последнее время доля внутреннего рынка в Парке высоких технологий сильно увеличилась - за прошлый год она составила примерно 25%. Об этом журналистам рассказал новый министр связи и информатизации Кирилл Залесский, который ранее занимал пост заместителя начальника государственного учреждения "Секретариат Наблюдательного совета Парка высоких технологий".

"Таким образом, в целом можно сказать, что выполняется двуединная задача. У парка сохраняется экспортная направленность (75% всей выручки парка - это экспорт) при том, что практически нет импорта. ПВТ - это действительно сальдообразующий элемент нашей экономики. И это очень важно", - скаазал чиновник, которого цитирует БелТА.

По его словам, в ПВТ есть сегмент компаний, которые заточены на работу внутри Беларуси.

"В предыдущей должности я тесно взаимодействовал с Минсвязи, чтобы свести вместе, найти взаимопонимание между заказчиками цифровизации, то есть госорганами и подрядчиками, которыми являются компании-резиденты. Интерес встречный есть и со стороны государственных органов, и со стороны компаний парка. В этом направлении, я считаю, тоже будет у нас серьезная задача, - чтобы этот встречный интерес родился и был претворен в жизнь", - сказал Залесский.

Как сообщалось, 3 марта при формировании экономического блока правительства Кирилла Залесского назначили министром связи и информатизации.