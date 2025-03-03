Литва усилит наказание за повреждение инфраструктуры

В Литве предлагают ввести уголовную ответственность за повреждение критически важной инфраструктуры. Как сообщило Министерство юстиции Литвы, законопроект о внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

По словам министра юстиции Римантаса Моцкуса, Литва должна быть лучше подготовлена с юридической точки зрения к попыткам повредить подводную или иную критически важную инфраструктуру.

Согласно предложениям, уничтожение, повреждение или другое нарушение работы стратегически важного объекта, имеющего значение для национальной безопасности, его части, а также его связи или информационной системы с целью причинения вреда интересам Литвы будет наказываться лишением свободы на срок от двух до восьми лет.

Лицам, совершившим такие преступления по заданию, указанию или просьбе иностранного государства, его организации или представителя, грозит наказание в виде лишения свободы от пяти до 15 лет.

Ответственность за указанные действия будет распространяться и на юридические лица.

Инициатива появилась после нескольких случаев повреждения подводной инфраструктуры в Балтийском море за последние полгода. В конце января был поврежден кабель Латвийского государственного центра радио и телевидения, а на Рождество – кабель Estlink 2 между Финляндией и Эстонией.

Ранее также фиксировались случаи повреждения коммуникационных кабелей между Швецией и Литвой, Финляндией и Германией.

На прошлой неделе Швеция сообщила о новом инциденте – повреждении коммуникационного кабеля между Швецией и Германией к востоку от острова Готланд. Теперь Швеция расследует попытку диверсии по водоснабжению на острове Готланд.