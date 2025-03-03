Более 1,2 тыс. биткоин-ATM отключили в США за три дня

Более 1200 криптоматов отключили в США в первые выходные марта. Это произошло спустя несколько дней после того, как сенатор штата Иллинойс Дик Дурбин предложил законопроект о борьбе с мошенничеством в сфере биткоин-ATM.

По данным Coin ATM Radar, с 1 по 3 марта общее количество криптоматов в мире сократилось на 1100 устройств. Большая часть потерь пришлась на США, несмотря на появление новых аппаратов в Европе, Канаде, Испании, Польше, Австралии и Швейцарии.

Законопроект Дурбина предполагает обязательное предупреждение пользователей об опасности мошенничества, меры по минимизации финансовых потерь и усиление контроля за незаконными операциями через криптоматы. Сенатор предложил его после жалобы одного из своих избирателей, ставшего жертвой злоумышленников.

Сейчас в США насчитывается 29 787 криптоматов. Это почти 80% от их общего числа в мире — 37 227 устройств. Ближайшие соперники, Канада и Австралия, имеют лишь 8,3% и 3,9% от общего количества соответственно.

С 2022 года рост сети криптоматов замедлился из-за ужесточения регулирования и действий против нелегальных операторов. Отключения в США стали частью общей тенденции.

Напомним, в июне 2024 года число криптоматов в мире достигло 38 278 единиц, приблизившись к максимуму декабря 2022 года в 39 541 устройство.