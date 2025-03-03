С начала года в Беларусь по безвизу въехало свыше 27 тысяч европейцев. Об этом сообщает Госпогранкомитет.

"С 1 января текущего года в Беларусь прибыл 27 271 иностранец из 38 стран, включенных в список безвиза. Большинство путешественников приехало из стран-соседей Беларуси — Литвы, Латвии и Польши", - говорится в сообщении.

Всего с 15 апреля 2022 года синеокую посетили 1 061 696 жителей Европы. Из Латвии прибыло 333 987 человек, из Литвы — 601 486, из Польши — 107 291.

Как сообщалось, власти приняли решение о продлении безвизового въезда для граждан 38 европейских государств до 31 декабря 2025 года включительно.