В Швеции расследуют вероятную диверсию на стратегическом острове Готланд

Шведская полиция расследует вероятный акт саботажа на острове Готланд, который был выявлен в воскресенье. Об этом пишет издание Aftonbladet со ссылкой на источники.

Согласно информации, возможная диверсия могла бы привести к тому, что весь остров Готланд остался бы без воды, если бы ее не обнаружили.

В Службе государственной безопасности Швеции (Säpo) подтверждают, что им известно об инциденте, который произошел вчера.

"Это правда, что вчера было сообщение об инциденте", – сказал пресс-секретарь Säpo Йохан Викстрём.

В понедельник утром власти Готланда подтвердили, что водоснабжение на острове подверглось серьезному саботажу.

Насосы для откачки сырой воды в озере были выведены из строя.

"Они сломали бронзовую крышку над насосами и испортили ее так, что насосы остановились", – сказала Сюзанна Бьергегорд-Петтерссон, руководитель регионального управления водоснабжения и канализации.

Она не уточнила, сколько людей могло пострадать, или о каком именно озере идет речь, из соображений конфиденциальности.

"Это все, что я могу сказать: оно поставляет воду на значительную часть Готланда", – заявила она.