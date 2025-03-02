В Польше проиндексированы пенсии и некоторые социальные пособия

С 1 марта пенсионеры в Польше будут получать повышенные на 5,5% пособия. Это следует из ежегодной индексации пенсий и пенсионных пособий.

«Таким образом, минимальная пенсия, пособие по случаю потери кормильца и пособие по нетрудоспособности составит 1878,91 злотых брутто (около €448), что означает увеличение на почти на 98 злотых», - сообщил представитель Управления социального страхования (ZUS) Войцех Домбрувка.

Размеры таких пособий и денежных выплат, как пособие по уходу или пособие для сирот, также проиндексированы, добавил он.

«Размер предпенсионного пособия составит 1893,41 злотых, размер пособия для круглого сироты увеличится до 654,48 злотых, а размер пособия по уходу составит 348,22 злотых», - сказал Войцех Домбрувка.

Поскольку первая дата выплаты – 1 марта – в этом году приходится на субботу, ZUS выплатил авансом более миллиона индексированных пособий на общую сумму свыше 139 млн злотых.

Уровень индексации пенсий и пенсионного обеспечения в этом году составил 105,5%. Он рассчитывается на основе среднегодового индекса потребительских цен за предыдущий год, увеличенного не менее чем на 20% от роста реальной зарплаты за тот же период.

По состоянию на 2 марта 2025 года 1 польский злотый равняется 0,24 евро.