Премьер-министр Вьетнама обещает быстрое лицензирование Starlink Маска

Правительство Вьетнама хочет быстро выдать лицензию компании Илона Маска Starlink на предоставление спутникового интернета в стране по пилотной схеме. Об этом заявил премьер-министр страны Фам Минь Чинь заявил, что

В феврале вьетнамский парламент одобрил временную схему, которая позволит компаниям спутникового интернета предоставлять услуги во Вьетнаме, сохраняя при этом полный контроль над своей местной дочерней компанией - предварительное условие, которое поставил Илон Маск, пишет Reuters.

Это стало внезапным изменением позиции Вьетнама в отношении собственности на спутниковых интернет-провайдеров, поскольку коммунистическая страна сохраняет строгие ограничения на иностранный контроль

Ханой пытается избежать американских пошлин на свой стремительно растущий экспорт, который способствовал рекордному профициту торгового баланса в прошлом году, что делает страну Юго-Восточной Азии уязвимой к взаимным тарифам, которыми угрожает президент Дональд Трамп.

Во время встречи с почти 40 представителями американского бизнеса в Ханое Чинь также заявил, что Вьетнам принимает меры для сбалансирования своего торгового профицита с США, ссылаясь на потенциальный импорт самолетов, оружия, сжиженного природного газа, сельскохозяйственных товаров и фармацевтической продукции.