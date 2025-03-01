Компания Трампа регистрирует торговые марки для метавселенной

Компания Дональда Трампа Trump Organization подала заявку на регистрацию торговой марки TRUMP для запланированной метавселенной, посвященной президенту США. Об этом сообщается в блоге юрфирмы Gerben IP.

Документ охватывает широкий перечень категорий продуктов и услуг, запланированных для предполагаемой платформы.

Предусмотрена возможность покупать виртуальную одежду и другие товары, пространства для образовательной деятельности вроде тренингов по бизнесу, а также собственный NFT-маркетплейс.

На платформу попадет только контент, одобренный Трампом. Ограничение касается в том числе невзаимозаменяемых токенов.

Джош Гербен из Gerben IP назвал ситуацию ироничной, потому что Trump Organization просит госслужащих Бюро патентов рассмотреть их заявку, пока администрация президента оказывает на этих людей давление и грозит увольнением.

На момент написания заявка ожидает рассмотрения.

Напомним, в ноябре Трамп связал достижение биткоином исторического максимума со своей политикой.