В Гомельской области опять замутили сборы с "добровольцами" народного ополчения

В нескольких районах Гомельской области опять начались так называемые "учебные сборы с добровольцами народного ополчения". Об этом сообщила пресс-служба внутренних войск МВД в Telegram-канале.

В сообщении говорится, что во взаимодействии с представителями исполкомов, военных комиссариатов и сотрудниками органов внутренних дел "офицеры воинских частей и инструкторы отрядов специального назначения внутренних войск МВД провели с жителями приграничных городов вводные занятия по боевой подготовке".

"Военнослужащие ознакомили их с вооружением, специальной техникой, беспилотными летательными аппаратами, средствами радиоэлектронной борьбы и разведки, находящимися на вооружении войск правопорядка", - информирует МВД.

Кроме того, "народным ополченцам рассказали тактико-технические характеристики стрелкового оружия как армий иностранных государств, так и отечественного производства, отдельно остановившись на автомате Калашникова".