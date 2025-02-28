Microsoft запустила ИИ-помощника Copilot на macOS

Microsoft выпустила приложение на macOS для чат-бота с генеративным искусственным интеллектом Copilot.

Аналогично ChatGPT от OpenAI, Copilot позволяет получать ответы на вопросы, помогает составлять электронные письма, резюмировать документы и выполнять другие рутинные задачи. В него также интегрирован генератор изображений на базе DALL-E 3.

Изначально ИИ-ассистент был доступен в браузерах Edge, Chrome, Firefox и Safari, позже появилась поддержка Android, iOS и iPadOS. Также он интегрирован в Teams, Outlook и другие приложения Microsoft.

Для работы Copilot необходим Mac на чипе M с macOS 14.0 или более поздней версией.

Версия Copilot для macOS имеет темный режим и возможность быстрого запуска через горячие клавиши Command + Space.

За несколько дней до релиза Microsoft сделала функции Voice и Think Deeper бесплатными для всех пользователей. Первая поддерживает голосовой режим, вторая ориентирована на глубокие рассуждения.

Напомним, в феврале Microsoft анонсировала свой первый чип для квантовых вычислений — Majorana 1. Компания «создала совершенно новое состояние материи» — топологическое.

Ранее корпорация научила ИИ-ассистента Copilot понимать контекстную информацию с экрана компьютера во время серфинга в интернете.