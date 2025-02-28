Республиканскую систему оборота товаров, работ и услуг создадут в Беларуси

В Беларуси создадут республиканскую систему оборота товаров, работ и услуг. Об этом сообщил журналистам первый заместитель премьер-министра Николай Снопков.

«Сегодня в стране уже функционирует несколько платформ. Это платформа прослеживаемости товаров, платформа маркировки товаров, система электронных счетов-фактур и внедряемая система СККО (система контроля кассового оборудования - прим.). Интегрировав эти системы, сделав их «дружелюбными», мы получаем единый торговый документ, по которому аналитический центр будет видеть все движение товаров, работ и услуг в стране. Основная цель создания такой платформы - это отслеживание добавленной стоимости в цепочке движения товара», - пояснил чиновник.

По его словам, здесь цель даже не регулирование цен. Основная цель - отслеживание цепочки формирования добавленной стоимости по всему жизненному циклу товара, работы или услуги. Таким образом, это будет «безусловная информационная основа для принятия правильных управленческих решений».