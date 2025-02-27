Последнее обновление: 27.02.2025 17:32

С 12 марта водители грузовиков будут обязаны декларировать топливо в баках при въезде в Литву

С 12 марта водители въезжающих в Литву грузовиков будут обязаны декларировать остатки топлива в баках. Об этом сообщает литовская таможня.

«С 12 марта 2025 года в 8:00 начинается обязательное электронное декларирование количества топлива, содержащегося в <...> баках грузового транспортного средства», - говорится в сообщении.

Декларации будут приниматься в электронном виде на портале iMDAS.

Ввоз топлива в Европейский Союз из Беларуси через пункты пропуска «Мядининкай» и «Шальчининкай» и Российскую Федерацию через пункт «Кибартай» ограничен, поэтому незаконный его сброс из баков может повлечь административную ответственность, вплоть до конфискации транспортного средства, предупреждает таможня.

Решение было принято после участившихся случаев слива топлива с грузовиков, прибывших с территории Беларуси и России.

По подсчетам литовской таможни, с обычного грузовика можно слить 800-1000 литров топлива за одну поездку. Топливо затем продается на черном рынке. Потери государства при такой схеме могут достигать €20 млн в год.



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