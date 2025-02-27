Забастовка остановила движение контейнеровозов в порту Гамбурга

Забастовка работников государственного сектора в порту Гамбурга в значительной степени парализовала движение грузовых судов в крупнейший и важнейший порт Германии. Это подтвердил в четверг агентству dpa представитель портового управления Гамбурга HPA.

Большие контейнеровозы, которые нуждаются в лоцманской проводке для передвижения по реке Эльба между Северным морем и портом Гамбурга, не могут двигаться, поскольку из-за забастовки остановились трансферные катера, которые перевозят лоцманов между берегом и кораблями.

Без трансферных катеров лоцманы не могут подняться на борт судна, а без лоцманов, которые способны провести часто незнакомые экипажи судов через сложные переходы, контейнеровозы не могут двигаться через порт Гамбурга.

Власти заявили, что суда, не нуждающиеся в лоцманах, могут входить и выходить из порта в обычном режиме, а внутрипортовые перевозки также будут осуществляться.

С бастующим профсоюзом была достигнута договоренность об оказании экстренной помощи в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

По данным HPA, забастовка также затрагивает заградительные сооружения, шлюзы и передвижные мосты вокруг порта Гамбурга.

По информации профсоюза Verdi, который объявил забастовку, контейнеровозы не ходят в порту Гамбурга с 18:00 среды.

По словам пресс-секретаря профсоюза Verdi, такая ситуация точно сохранится в течение дня. Она не смогла сказать, сколько судов пострадает от забастовки и останется ждать в Северном море.

HPA отмечает, что движение судов должно возобновиться в пятницу утром при условии, что забастовка не будет продолжена.