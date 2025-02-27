Уровень занятости населения Беларуси в 2024 году составил 67,5%.

Как сообщает Белстат, уровень безработицы в соответствии с методологией Международной организации труда (МОТ) – 3%% от численности рабочей силы.

Среди женщин в трудоспособном возрасте уровень занятости и безработицы составляет 84,8% и 2,7% соответственно, среди мужчин – 83,3% и 3,4% соответственно.

Если сравнивать ситуацию среди представителей городского и сельского населения, то занятость среди первых намного выше – 79,7% против 20,3%.

Средний возраст занятых составил 42,4 года.

Обследование домашних хозяйств проводится в соответствии с методологией МОТ.

В ходе обследования опрашивается население в возрасте от 15 до 74 лет включительно. Нижняя возрастная граница определена в соответствии с рекомендациями ООН по проведению переписей населения, в которых установлено, что минимальный возраст для определения экономической активности населения не должен превышать 15 лет, а верхняя – с учетом наличия фактов экономической деятельности.

Обследование проводится во всех областях республики и Минске по выборочному методу и охватывает 0,8% от общего числа домашних хозяйств Беларуси с последующим распространением итогов на всю численность населения в обследуемом возрасте.