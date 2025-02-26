PayPal расширит функционал стейблкоина PYUSD для бизнеса

Платежный гигант PayPal планирует до конца года интегрировать стейблкоин PYUSD в большее количество своих продуктов для малого и среднего бизнеса. Об этом сообщает Bloomberg.

Как уточнила глава подразделения малого бизнеса и финансовых услуг компании Мишель Гилл, цель — упростить платежи между более чем 20 млн предпринимателей и их поставщиками через единую платформу.

Для этого PayPal готовит инструмент для оплаты счетов, который позволит бизнесу привлекать контрагентов в криптовалютную экосистему компании. По словам Гилл, большое количество таких транзакций будет связано с трансграничными платежами.

Благодаря использованию PYUSD можно будет избежать конвертации валют, снижения скорости операций и дополнительных комиссий.

В ближайшие месяцы компания также планирует добавить поддержку своего стейблкоина для глобальных выплат через сервис Hyperwallet. К концу года PayPal рассчитывает внедрить возможность расчета криптовалютами в своих кассовых операциях.

По мнению гендиректора компании Алекса Крисса, возможности блокчейна по-настоящему реализуются только тогда, когда пользователи начнут тратить цифровые активы, несмотря на то, что обсуждения применения технологии продолжаются десятилетиями.

На момент написания совокупная рыночная стоимость выпущенных PYUSD составляет $703,55 млн, согласно DeFi Llama.

Суточный объем торгов составляет $36 млн, по данным CoinGecko. PYUSD занимает 10 позицию в рейтинге сервиса в категории «стабильных монет».

Напомним, в сентябре 2024 года PayPal открыл для корпоративных клиентов в США возможность покупки, хранения и продажи криптовалют напрямую со своего бизнес-счета.