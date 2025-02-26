Частные оборонные компании в Украине объединились в Совет оружейников

Украинский совет оружейников начал работу. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Согласно информации, это платформа, которая консолидирует частную оборонную индустрию для эффективного взаимодействия с государственными структурами, военными и международными партнерами.

В состав совета вошли: Лига оборонных предприятий Украины, Украинские роботизированные силы, Ассоциация производителей РЭБ/РЭР, Techosystem Defense, Оборонный Альянс Украины, Ассоциация производителей беспилотных систем и сопутствующих технологий "АРМАДА", Инвестиционный фонд D3 Venture Capital.

Председателем правления Совета оружейников стал советник президента Украины по стратегическим вопросам, бывший министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

Исполнительный директор - Игорь Федирко, экс-заместитель директора "Укроборонсервиса" по гуманитарному разминированию, руководителя Государственного центра гуманитарного разминирования.

"Объединение производителей в единую адвокационную организацию - проверенная эффективная практика, которая применяется во всем мире", - говорится в сообщении.