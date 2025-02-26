Около 10% арендного жилья в Беларуси остается невостребованным, в том числе из-за его плохого технического и санитарного состояния. Об этом сообщил генпрокурор Андрей Швед, выступая с докладом об итогах работы органов прокуратуры на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики Нацсобрания.

«Проверка эффективности использования арендного жилья показала, что почти 15 тысяч (9,75%) арендных жилых помещений не заселены. Из них около 10 тысяч находятся в ненадлежащем техническом и санитарном состоянии. Каждое второе такое помещение расположено в сельской местности», - сказал Швед.

По его словам, ремонт около 45% таких помещений был признан нецелесообразным. Расходы по содержанию незанятого жилья несут исполкомы, госорганы и организации.

«При этом фактически такое жилье нуждающимися гражданами не востребовано на условиях выполнения ремонта в счет платы за аренду либо его приобретения. Одной из причин сложившейся ситуации является отсутствие единой государственной системы формирования реестра арендного жилья. В связи с ненадлежащим проведением технической инвентаризации (обмер площади) плата за арендное жилье взималась с граждан за завышенную площадь помещений. По требованию прокуроров возмещено более 150 тысяч рублей необоснованно взысканных с граждан платежей», - рассказал о существующих проблемах генпрокурор.