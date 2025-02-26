МАРТ инициировало ограничение доступа к 84 интернет-ресурсам

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) с начала 2024 года инициировало ограничение доступа к 84 интернет-ресурсам.

Как сообщает пресс-служба ведомства, соответствующие уведомления направлены в Министерство информации.

«Данные меры были предприняты МАРТ в связи с распространением на иностранных интернет-ресурсах ненадлежащей рекламы, направленной на белорусских интернет-пользователей», - поясняет пресс-служба.

Наиболее распространенными нарушениями были:

реклама «чудодейственных» препаратов, которые на самом деле не являются лекарствами;

незаконное использование государственной символики Беларуси;

введение в заблуждение потребителей рекламы в целях выманивания персональных данных потребителей рекламы (интернет-ресурсы, имитирующие сайты известных белорусских банков, почтовых операторов и др.);

использование в рекламе изображения товарного знака, наименования организации без согласия;

реклама сексуальных услуг и др.