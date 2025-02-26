Последнее обновление: 26.02.2025 10:41

В Эстонии во втором чтении одобрили законопроект, лишающий граждан Беларуси голоса на местных выборах

Парламент Эстонии во втором чтении поддержал законопроект об ограничении права голосования лиц-резидентов с иностранным гражданством, направленный на ограничение влияния на местные выборы граждан России и Беларуси. Об этом сообщают эстонские СМИ.

Рийгикогу 25 февраля во втором чтении рассмотрел проект изменений в конституцию относительно участия резидентов с иностранным гражданством в местных выборах в Эстонии. Проект предусматривает, что в дальнейшем голосовать на эстонских местных выборах смогут граждане Эстонии и резиденты страны, которые являются гражданами стран-членов ЕС и НАТО или лицами без гражданства.

Эстонская консервативная народная партия и центристы предлагали отклонить проект из-за своих замечаний, но их не поддержали.

В текст все еще могут быть внесены поправки, при условии, что они будут поданы при поддержке не менее пятой части от состава парламента (21 депутат).

Третье чтение будет происходить минимум через месяц после второго.

В Эстонии уже давно идет дискуссия о лишении права голоса на местных выборах в Эстонии резидентов-граждан России и Беларуси из соображений нацбезопасности.

Премьер-министр, лидер Партии реформ Кристен Михал поставил цель в ближайшее время решить этот вопрос и внести изменения в конституцию, чтобы через год российские и белорусские граждане в Эстонии уже не влияли на то, кто будет избран в органы местного самоуправления.



<Январь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Февраль 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272812
3456789
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование