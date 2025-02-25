В Приднестровье резко вырастут цены на газ и электроэнергию

В непризнанном Приднестровье с 1 марта повысят тарифы на энергоресурсы после того, как с 1 января регион перестал получать бесплатный российский газ. Об этом сообщает Newsmaker.

В частности, тариф на газ увеличится вдвое, на отопление – в 1,8 раза, а электричество подорожает в 1,5 раза.

Исполнительный орган непризнанной республики объяснил повышение тарифов "закупкой газа на заемные средства и необходимостью оплаты его транспортировки через несколько стран".

Местное "правительство" утверждает, что жители региона будут платить по новым тарифам только за потребленные в марте ресурсы, а введенные тарифы "соразмерны с российскими и значительно ниже действующих в Молдове".

Напомним, ранее Кишинев и Тирасполь договорились о схеме поставок газа в Приднестровье венгерской компанией за кредитные деньги России.

Эти поставки одобрили после того, как Тирасполь отказался от предложенных Евросоюзом 60 млн евро на решение энергокризиса.

Чтобы получать закупленный в Европе на эти деньги газ, Тирасполь должен выполнить некоторые условия, в частности повысить тарифы на энергоресурсы до рыночных, соблюдать права человека и исключить из программы поддержки энергоемкие предприятия.