Последнее обновление: 25.02.2025 17:41

SEC отказалась от претензий к криптоподразделению Robinhood

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) прекратила расследование в отношении криптоподразделения онлайн-брокера Robinhood.

Согласно пресс-релизу, отдел по правоприменению регулятора уведомил компанию о завершении проверки без намерений выдвигать обвинения.

В мае 2024 года, SEC предупредила компанию о возможных нарушениях законодательства о ценных бумагах. Тогда ведомство изучало листинг криптовалют, хранение средств и работу платформы.

«Мы всегда уважали федеральные законы о ценных бумагах и никогда не позволяли проводить сделки с ними», - отметил главный юрисконсульт Robinhood Дэн Галлахер.

По его словам, компания довольна решением SEC и видит «возвращение к верховенству закона».

На фоне новости акции Robinhood выросли на 3% в ходе предварительных торгов. С начала года ценные бумаги компании прибавили 30,83%.

Напомним, 21 февраля CEO Coinbase Брайан Армстронг сообщил, что сотрудники SEC согласились прекратить судебное разбирательство против биржи. На этой неделе решение должны одобрить комиссары агентства.



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